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07:42, 20 марта 2023Россия

Вильфанд предупредил о рисках затоплений в 10 регионах России

Вильфанд предупредил о рисках затопленья в период половодья в 10 российских регионах
Роман Вильфан

Роман Вильфан. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В России части регионов грозит затопления в период половодья. Об угрозе для российских городов и областей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Например, это касается таких городов, как Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области, пониженных прибрежных участков в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участков в районах Рязани, Тулы, пойм в населенных пунктах Самарской области», — сказал Вильфанд, ссылаясь на прогноз возможных затоплений населенных пунктов.

Метеоролог допустил аварийные сбросы из водохранилищ в Крыму в период половодья 2023 года при умеренных и интенсивных дождях. На полуострове возможны прорывы дамб, что повлечет выход воды на поймы рек.

13 марта в МЧС отчитались о первых весенних паводках в России. Там уточнили, что подтопление территорий произошло в 13 регионах, подтопленными остается 41 частный дом в 22 населенных пунктах.

Ранее Вильфанд сообщал, что в Московский регион весенняя погода придет не раньше середины апреля. По его словам, снег будет сходить еще очень долго, а полностью он растает не раньше первой декады апреля.

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Анастасия Шейкина
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