Вильфанд назвал сроки прихода весны в Московский регион

Вильфанд заявил, что в Московский регион весенняя погода придет не раньше середины апреля

В Московский регион весенняя погода придет не раньше середины апреля. Такие сроки назвал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитируют «Известия».

«Снег будет сходить еще очень долго: полностью он растает не раньше первой декады апреля. За эту зиму осадков выпало больше нормы — это стало препятствием для раннего наступления весны. Если бы не было снега, то температура была бы примерно на три градуса выше», — сказал синоптик.

Он добавил, что за воскресенье, 12 марта, в Московском регионе выпала половина месячной доли осадков —19,3 миллиметра при среднем показателе за месяц 39 миллиметров. Вильфанд объяснил такую погоду низким атмосферным давлением, которое составило 735,2 миллиметра.

Синоптик спрогнозировал потепление по всей России с 15 марта, подчеркнув, что столбики термометров поднимутся выше климатической, но быстро вернутся в температуру ниже нормы до нуля градусов, сказал Вильфанд.

Ранее научрук Гидрометцентра уже прогнозировал аномальное потепление по всей территории России. По его словам, 15 марта на Дальнем Востоке столбики термометров покажут отметку на 14-17 градусов выше нормы. А в Якутске с минус 30 градусов потеплеет до минус 8 в ночное время и до минус 1-5 градусов — в дневное время.