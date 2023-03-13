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10:09, 13 марта 2023Россия

Спрогнозировано аномальное потепление по всей России

Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное потепление с 15 марта по всей России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По всей территории России ожидается аномальное потепление с 15 марта. Такую погоду спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке», — сказал синоптик.

По его словам, на Дальнем Востоке столбики термометров покажут отметку на 14-17 градусов выше нормы. А в Якутске с минус 30 градусов потеплеет до минус 8 в ночное время и до минус 1-5 градусов — в дневное время.

Ранее в Минздраве заявили, что аномальная погода в центральной части России влечет риски для здоровья жителей страны. В условиях сильного гололеда россиян призвали проявлять повышенную осторожность на улице, а пожилых людей не выходить из дома без необходимости. Резкие перепады атмосферного давления в первую очередь опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — им, как заявили в Минздраве, стоит внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные лекарства.

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Анастасия Шейкина
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