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13:09, 12 марта 2023Россия

Россиян предупредили о рисках для здоровья из-за аномальной погоды

Минздрав России предупредил о рисках для здоровья из-за гололеда и перепадов давления

Фото: Artem Maltsev / Unsplash

Аномальная погода в центральной части России влечет риски для здоровья россиян. Об этом предупредили в Минздраве, передает ТАСС.

«В связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением отмечаются повышенные риски для здоровья граждан», — сообщили в министерстве. Там уточнили, что речь идет о гололеде и перепадах атмосферного давления.

Так, в условиях сильного гололеда Минздрав призвал россиян проявлять повышенную осторожность на улице, а пожилых людей не выходить из дома без необходимости, или же использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости. Максимальную осторожность также стоит проявлять и при вождении, добавили там.

Резкие перепады атмосферного давления в первую очередь опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — им стоит внимательно контролировать свое самочувствие, регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные лекарства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об изменчивой погоде в Москве. По его словам, в выходные будет некомфортная погода, а также низкое давление. В понедельник В понедельник опять ожидается понижение температуры, а теплая погода начнется со среды.

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Сергей Истомин
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