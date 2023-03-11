Синоптик предупредил об изменчивой погоде в Москве в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается переход от морозной погоды к теплой и затем наоборот

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об изменчивой погоде в Москве в ближайшие дни. В разговоре с «Лентой.ру» синоптик рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы на выходных и в ближайшую неделю.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что погода в марте очень изменчива.

Поэтому нет противоречий, когда говориться о том, что погода от морозной перейдет к очень теплой, а затем наоборот — это будет процесс перехода от зимы к весне Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«С утра субботы начнется повышение температуры. Это приведет к тому, что к позднему вечеру она повысится на десять градусов, а температурный фон будет около нуля. Понятно, что столкновение воздушных масс с разными физическими свойствами, с разными температурными режимами приведет к тому, что будет усиливаться ветер. Он будет по-настоящему сильный: 15-20 метров в секунду. При таком ветре даже умеренный снег трансформируется в метель. Это совершенно естественно», — рассказал Вильфанд.

В конце субботнего дня осадки уже будут выпадать в виде мокрого снега. При мокром снеге метели не бывает, но радости от этого мало. Потому что и ночью температура будет около нуля, добавил он.

«Поэтому в ночь на воскресенье и в первой половине дня в воскресенье прогнозируется очень сложная погода с местами сильными осадками в виде мокрого снега, дождя и просто снега. Температура будет от плюс четырех до плюс шести. Ветер ожидается 15-17 метров в секунду», — спрогнозировал синоптик.

Но москвичи не почувствуют этой теплой погоды, потому что ощущения человека базируются не только на показаниях термометра, но и на ветровом режиме. А ожидается порывистый ветер и осадки, которые будут создавать впечатление отрицательной температуры Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«Кроме того, прогнозируется налепание мокрого снега и гололед на вертикальных поверхностях. Погода будет некомфортная. И связано это с тем, что хорошо выражен глубокий циклон. Этот циклон неоднородный: на восточной периферии теплая погода, на западной — холодная. Мы через все это пройдем», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что в воскресенье в столице прогнозируется очень низкое давление. Москва будет находиться в теплом секторе, но недалеко от центра циклона, поэтому давление будет на 18-20 миллиметров ртутного столба ниже нормы, добавил он.

Погода в Москве на следующей неделе

В понедельник же в Москве опять прогнозируется понижение температуры, поведал собеседник «Ленты.ру». Ночные температуры: от минус четырех до минус шести, по области даже до восьми градусов мороза. Дневные температуры тоже будут преимущественно отрицательными: от нуля до минус двух, рассказал синоптик. Во вторник тоже ожидается морозная погода: минус пять — минус семь, сообщил он.

А вот теплая погода начнется со среды. Ночью и днем в среду и четверг температура будет положительная, отметил Вильфанд.

Но не нужно полагать, что с середины следующей недели пойдет весна — ничего подобного. Это противостояние циркуляционных механизмов, термических режимов будет продолжаться еще достаточно долго. Но все-таки температура до плюс семи градусов в среду в Москве прогнозируется Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Ранее Вильфанд рассказал, что весеннее потепление придет в Москву не раньше конца марта. «Март — это зимний месяц. Все мы устаем от зимы, недостатка солнечного света, хочется тепла, поэтому с таким удовольствием воспринимаем 1 марта. Но сколько мы живем, весна никогда не приходит 1 марта», — заявил он.