Синоптик назвал сроки весеннего потепления в Москве

Синоптик Вильфанд: весеннее потепление придет в Москву в 20-х числах марта

Весеннее потепление придет в Москву не раньше конца марта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также назвал сроки схода снежного покрова в столичном регионе и объяснил, почему в первый весенний месяц обычно по-зимнему холодно.

«Средняя дата схода снежного покрова в Московской области в естественных условиях — это первая декада апреля. В прошлом году, например, снег сошел 10 апреля. Это касается открытых участков в поле, а в лесу снег задерживается еще на неделю, реки вскрываются обычно в первых числах апреля. Устойчивых переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта. Кроме того, 22 марта — день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня будет превалировать над ночью», — объяснил синоптик.

Март — это зимний месяц. Все мы устаем от зимы, недостатка солнечного света, хочется тепла, поэтому с таким удовольствием воспринимаем первое марта. Но сколько мы живем, весна никогда не приходит первого марта. Завышенные ожидания — это залог больших разочарований в будущем Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

По словам Вильфанда, времена года никогда не меняются в соответствии с календарной сменой сезона, это всегда происходит постепенно. «Есть понятие сезонов года. Для обычных людей их четыре — весна, лето, осень, зима. Метеорологи живут в шести сезонах, но они естественные, а не административно назначенные, они так и называются — естественные сезоны», — заключил он.

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