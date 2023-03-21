Ядовитая змея заползла в постель к мужчине и спряталась в складках простыни

Daily Mail: мужчина нашел в собственной постели смертельно ядовитую змею

Житель австралийского города Калбар, штат Квинсленд, нашел в собственной постели смертельно ядовитую змею, которая спряталась в складках простыни. Об этом сообщает Daily Mail.

Длина сетчатой коричневой змеи, которая считается одной из самых опасных в Австралии и второй по ядовитости в мире, составляла около двух метров. Мужчина вызвал змеелова по имени Закери.

Рептилия вела себя агрессивно, когда специалист пытался изловить ее. Несмотря на это Закери сумел вытащить змею из дома, отвезти ее подальше от населенного пункта и выпустить в на свободу.

Змеелов призвал австралийцев тщательно проверять свои кровати. После публикации фотографий с рептилией в соцсетях один из пользователей заявил, что сжег бы постельное белье, если бы подобный случай произошел в его доме. «Пойду-ка я спать в машину», — отметил другой автор комментария.

Длина взрослой сетчатой коричневой змеи может достигать 2,5 метра. Даже молодые рептилии могут быть достаточно ядовитыми, чтобы укус привел к летальному исходу. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Ранее сообщалось, что в Австралии мальчик из штата Квинсленд проснулся посреди ночи от укуса и обнаружил, что в его постель пробралась змея. Рептилия несколько раз укусила ребенка, а затем обвила его руку.

