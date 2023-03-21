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17:27, 21 марта 2023Из жизни

Ядовитая змея заползла в постель к мужчине и спряталась в складках простыни

Daily Mail: мужчина нашел в собственной постели смертельно ядовитую змею

Фото: Zachery's Snake and Reptile Relocation

Житель австралийского города Калбар, штат Квинсленд, нашел в собственной постели смертельно ядовитую змею, которая спряталась в складках простыни. Об этом сообщает Daily Mail.

Длина сетчатой коричневой змеи, которая считается одной из самых опасных в Австралии и второй по ядовитости в мире, составляла около двух метров. Мужчина вызвал змеелова по имени Закери.

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Рептилия вела себя агрессивно, когда специалист пытался изловить ее. Несмотря на это Закери сумел вытащить змею из дома, отвезти ее подальше от населенного пункта и выпустить в на свободу.

Змеелов призвал австралийцев тщательно проверять свои кровати. После публикации фотографий с рептилией в соцсетях один из пользователей заявил, что сжег бы постельное белье, если бы подобный случай произошел в его доме. «Пойду-ка я спать в машину», — отметил другой автор комментария.

Длина взрослой сетчатой коричневой змеи может достигать 2,5 метра. Даже молодые рептилии могут быть достаточно ядовитыми, чтобы укус привел к летальному исходу. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид. Сетчатые коричневые змеи ведут себя нервно и содержат достаточно яда, чтобы убить 58 человек.

Ранее сообщалось, что в Австралии мальчик из штата Квинсленд проснулся посреди ночи от укуса и обнаружил, что в его постель пробралась змея. Рептилия несколько раз укусила ребенка, а затем обвила его руку.

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Алиса Дмитриева
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