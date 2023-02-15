Мальчик проснулся от укуса и обнаружил змею в своей постели

Newsweek: в Австралии ромбический питон пробрался в постель мальчика и укусил его

В Австралии мальчик из штата Квинсленд проснулся посреди ночи от укуса и обнаружил, что в его постель пробралась змея. Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел восьмого февраля. Змея несколько раз укусила ребенка, а затем обвила его руку. Родители мальчика вызвали ловца змей Стива Брауна, чтобы поймать рептилию. Оказалось, что на ребенка напал неядовитый ромбический питон. Браун поймал змею и выпустил ее вдали от домов и дорог.

Мальчика доставили в местную больницу, чтобы обработать раны. Он не получил серьезных травм и отделался сильным испугом. Сейчас он выздоравливает и с нетерпением ждет, когда пойдет в школу, чтобы рассказать о произошедшем одноклассникам. Браун считает, что питон напал на ребенка, так как почувствовал опасность.

Ловец змей добавил, что в случае обнаружения змеи нельзя ловить ее самостоятельно. «Вызовите специалиста, чтобы он переместил змею. Если вы возьмете дело в свои руки, это может закончиться поездкой в больницу или, что еще хуже, смертью», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что житель Индии по имени Сантош поймал кобру и скончался от ее укуса. По словам убитого горем отца мужчины, погибший всегда питал страсть к ядовитым змеям.