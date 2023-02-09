Любитель змей поцеловал кобру и умер от ее укуса

The Mirror: в Индии любитель змей поймал кобру и умер от ее укуса

Житель Индии по имени Сантош поймал кобру и скончался от ее укуса. Об этом сообщает The Mirror.

Любитель змей нашел кобру в деревне Джамуа, штат Джаркханд. Он положил ядовитую змею на шею и начал крутить ее в руках, показывая жителям деревни. Затем Сантош несколько раз постучал кобру по голове и поцеловал ее. Почувствовавшая опасность змея внезапно укусила мужчину за палец.

Состояние Сантоша начало стремительно ухудшаться. Он умер по дороге в больницу, не успев получить медицинскую помощь. По словам убитого горем отца мужчины, погибший всегда питал страсть к ядовитым змеям.

Ранее сообщалось, что в Индии 45-летний ловец змей умер от яда кобры. Мужчина скончался спустя несколько минут после укуса, спасти его не удалось.