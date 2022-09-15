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Ловец змей умер от укуса кобры

NDTV: индийский ловец змей Винода Тивари с 20-летним стажем умер после укуса кобры

45-летний ловец змей Винод Тивари из индийского штата Раджастан умер от укуса кобры. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел в субботу, 10 сентября. Произошедшее запечатлели камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как Тивари поймал кобру возле магазина, а затем решил положить ее в сумку. В этот момент ядовитая змея укусила мужчину за палец.

Тивари скончался спустя несколько минут после укуса, спасти его не удалось.

Мужчина был ловцом змей на протяжении 20 лет. Местные жители утверждают, что после поимки пресмыкающихся он отпускал их в лес.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина решил отомстить ужалившей его кобре и укусил ее в ответ. Мертвую змею он повесил на шею.

Алиса Удовик
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