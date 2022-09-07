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Мужчина укусил напавшую на него кобру

Kalinga TV: в Индии мужчина укусил напавшую на него ядовитую змею

Фото: sippakorn yamkasikorn / Unsplash

Мужчина в индийском штате Одиша (Орисса) решил отомстить ужалившей его кобре и укусил ее в ответ. Об этом сообщает Kalinga TV.

Салим Хан работал на рисовом поле, когда на него напала ядовитая кобра. Вместо того чтобы обратиться за медицинской помощью, индиец поймал рептилию и укусил в ответ. Мертвую змею он повесил на шею.

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После этого мужчина пришел в родную деревню и принялся ходить по улицам с обернутой вокруг шеи рептилией. Удивленным жителям он рассказывал, что отомстил за укус.

Утверждается, что после произошедшего индиец чувствует себя нормально.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Бингель двухлетняя девочка укусила в ответ напавшую на нее змею. Медики заверили, что жизни ребенка ничего не угрожает.

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Алиса Дмитриева
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