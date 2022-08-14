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Двухлетняя девочка укусила в ответ напавшую на нее змею

В турецкой провинции Бингель двухлетняя девочка укусила напавшую на нее змею

Фото: unsplash

В турецкой провинции Бингель двухлетняя девочка укусила в ответ напавшую на нее змею. Об этом сообщает издание YeniSafak.

По данным издания, 10 августа девочка играла в саду, когда на нее напала змея. На крик ребенка прибежали соседи, увидевшие, что во рту у девочки находится рептилия длиной около 50 сантиметров.

Они забрали змею из рук девочки и убили ее, после чего вызывали ребенку скорую. Ее забрали в больницу, состояние оценили как удовлетворительное. Медики заверили, что жизни девочки ничего не угрожает.

Отец девочки Мехмет Эркан рассказал, что в момент происшествия был на работе. Он также поблагодарил соседей, которые обратили внимание на происходящее и призвал других родителей внимательнее следить за своими детьми.

В 2021 году сообщалось, что двухлетний мальчик из американского города Джексонвилл штата Флорида перепутал застрявшего в дренажной канаве аллигатора с черепахой и поиграл с ним. Отец ребенка заметил происходящее и быстро забрал мальчика от хищной рептилии. Аллигатору помогли спасатели.

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Сергей Истомин
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