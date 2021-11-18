Двухлетний ребенок поиграл с аллигатором и остался невредим

Ребенок принял аллигатора за черепаху и поиграл с ним на глазах испуганного отца

Двухлетний ребенок в американском городе Джексонвилл, штат Флорида, на глазах у испуганного отца поиграл с аллигатором, который застрял в дренажной канаве. Об этом сообщает новостной канал WION.

Мальчик заметил животное в дренаже и принял его за черепаху. Тогда он решил поиграть с рептилией, которая отчаянно пыталась выбраться наружу.

Отец ребенка Джо Бреннер незамедлительно забрал отпрыска от дренажа, как только заметил, что он играет с опасным животным. Бреннер был в шоке, но его своевременная реакция позволила избежать неприятных последствий. Ребенок остался невредим.

О произошедшем сообщили команде спасателей, которая прибыла на место происшествия и высвободила застрявшую рептилию. Теперь местные власти устанавливают, каким образом аллигатор оказался в дренажной системе города.

Ранее сообщалось, что в США маленький мальчик, рыбачивший на заднем дворе, лишился улова и удочки из-за аллигатора. Когда улов оказался на траве, из воды появился средних размеров аллигатор и отобрал рыбу, после чего скрылся в реке, унеся с собой еще и удочку мальчика.

