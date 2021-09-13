Аллигатор проглотил шеститысячелетний артефакт ради хорошего пищеварения

Житель американского штата Миссисипи нашел в желудке аллигатора артефакты, созданные шесть и четыре тысячи лет назад. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

Шейн Смит, владелец компании по обработке рогов оленя, узнал о том, что в Южной Каролине нашли необычные предметы в желудке аллигатора. Он тоже решил попытать удачу, взялся разделывать четырехметровую рептилию и обнаружил в ее желудке древний наконечник стрелы и грузило. Смит предположил, что аллигатор съел эти объекты, чтобы улучшить пищеварение, так как камни помогают размельчить твердую пищу, например кости.

Сначала Смит подумал, что аллигатор мог съесть стрелу, которой кто-то выстрелил в него. Но когда он увидел грузило, понял, что, по всей видимости, предметы лежали рядом, когда аллигатор проглотил их. Его знакомый геолог изучил фотографию наконечника и заявил, что его возраст составляет от пяти до шести тысяч лет.

«Сначала я подумал, что не буду писать об этом пост в Facebook, потому что никто мне не поверит», — заявил Смит. Но позже он понял, что это слишком интересная находка, чтобы не сообщить о ней.

Директор отдела геологии и картографии департамента качества окружающей среды штата Миссисипи Джеймс Старнс считает, что камень не является наконечником от стрелы. Он предположил, что объект был частью древнего приспособления, которое запускало копье: оружие имело чашу на одном конце, которая выполняла роль рычага, как у катапульты.

Возраст грузила, которое использовалось для того, чтобы утопить рыболовную сеть, составляет около четырех тысяч лет. Объект сделан из гематита. Старнс не уверен в том, что это грузило, несмотря на схожесть формы. «Оно тяжелое, как свинец. Похоже, в нем есть два отверстия, но они не сквозные», — сказал Джон Гамильтон, один из поймавших аллигатора охотников.

Ранее сообщалось, что более 330 монет нашли в желудке аллигатора, который умер в зоопарке города Нагоя в Японии. Посетители часто бросали монеты в пруд с аллигатором, несмотря на знак, запрещающий это делать.