В желудке мертвого аллигатора нашли выброшенные туристами деньги

Более 330 монет нашли в желудке аллигатора, который умер в зоопарке города Нагоя в Японии. Об этом сообщает сайт Japantoday.

Аллигатор жил в зоопарке с 1965 года и умер в возрасте 54 лет.

Первые два десятилетия посетители могли видеть его только через стеклянный экран. Но в 1989 году на территории открыли пруд, и с тех пор гости зоопарка могли наблюдать за животным с моста.

Посетители часто бросали монеты в пруд с аллигатором, несмотря на знак, запрещающий это делать. Традиция кидать мелочь в искусственные водоемы и фонтаны популярна у японцев: считается, что это приносит удачу и способствует исполнению желаний. По всей видимости, крокодил в течение десятилетий глотал эти монеты.

Аллигаторы имеют привычку глотать мелкие камешки, чтобы упростить процесс пищеварения. Вероятно, старая рептилия заглатывала монеты вместе с камнями.

После вскрытия в желудке аллигатора нашли около 330 монет. Мелочь не стала непосредственной причиной гибели рептилии, но ветеринары попросили гостей зоопарка перестать бросать мелочь в пруд к другим рептилиям, так как это опасно для животных и не принесет им удачи.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида женщина попала в больницу после нападения аллигатора. Она по пояс вошла в воду в резиновых забродных штанах-«вейдерсах» и случайно наступила на аллигатора и приняла его за бревно.

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