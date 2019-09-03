Неуловимому четырехметровому аллигатору отомстили за съеденных домашних животных

В американском штате Миссисипи поймали четырехметрового аллигатора, который убивал домашних животных. Об этом сообщает издание The Clarion-Ledger.

В пятницу, 30 августа, в Миссисипи открылся сезон охоты на аллигаторов. Деррик Сосиер (Derrick Saucier) из города Паскагула и Джеррод Дэвис (Jarrod Davis) заранее пришли к водоему со снастями для лова и заметили крупную рептилию, которой несколько лет удавалось уходить от ловцов.

«Этот аллигатор съел несколько домашних животных, — рассказывает Сосиер. — Месяц назад его подцепил один ловец, и в том месте, где вышел крюк, был виден шрам. Люди гонялись за ним не один год».

Через несколько минут после открытия сезона Сосиер и Дэвис воткнули в аллигатора несколько крюков на веревках и попытались подтянуть его к лодке. Хищник сопротивлялся и срывал крюки, но ловцы бросали новые. Его смогли одолеть лишь спустя полтора часа. Убитый аллигатор не уместился в лодке, поэтому его пришлось тащить к пристани на буксире.

Для ловли аллигаторов применяют крюки с наживкой, привязанные на веревку. Они напоминают рыболовные крючки, но значительно больше.

В 2017 году сообщалось, что жительница американского штата Южная Каролина, впервые отправившаяся охотиться на аллигаторов, подстрелила четырехметровую рептилию и заявила, что намерена съесть свою добычу.

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