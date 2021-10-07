Аллигатор отобрал рыбу у семилетнего мальчика и попал на видео

В США маленький мальчик поймал рыбу, но из воды появился аллигатор и отобрал ее

В США маленький мальчик, рыбачивший на заднем дворе, лишился улова и удочки из-за аллигатора. Об этом сообщает NEWS.AMOMAMA.COM

Семилетний мальчик по имени Доусон из города Палм-Кост, штат Флорида, рыбачил вместе с отцом Шоном Макмахоном. Ребенку удалось поймать рыбу, и он начал вытаскивать ее на берег под ободряющие возгласы отца.

Однако когда улов оказался на траве, из воды появился средних размеров аллигатор и отобрал рыбу. Доусон успел отбежать в сторону, после чего пресмыкающееся скрылось в реке, унося с собой еще и удочку мальчика. Момент похищения улова попал на видео, которое снимал Макмахон.

Сообщается, что по оценкам ученых во Флориде проживает около миллиона аллигаторов. При встрече с этим земноводным специалисты рекомендуют как можно скорее убегать от него по прямой линии.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида пожилая женщина спасла свою собаку от аллигатора. 74-летняя Сьюзан Марчиано бросилась на хищника и заставила его отступить.