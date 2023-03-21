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11:52, 21 марта 2023Силовые структуры

Собиравшегося воевать на стороне ВСУ молодого россиянина задержали силовики

Собиравшегося воевать за ВСУ жителя Липецка задержали за подготовку к теракту на аэродроме

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Липецке 18-летнего местного жителя задержали за подготовку к террористическому акту на военном аэродроме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В октябре 2022 года юноша решил участвовать в военных действиях против Российской армии и подал заявки на вступление в украинский полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), «Русский добровольческий корпус», входящий в состав ВСУ, и запрещенную в России террористическую организацию «Легион "Свобода России"».

В результате его согласились взять в состав «Легиона», но для начала предложили совершить ряд диверсий. Под руководством кураторов молодой человек стал готовиться к теракту на военном аэродроме. Ему объяснили, как изготовить зажигательные устройства и сделать схрон.

Однако воплотить задуманное россиянин не успел: его задержали силовики. Он признался в содеянном. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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