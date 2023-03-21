Россиянин до смерти избил пятилетнюю девочку-инвалида и получил 17 лет колонии

В Татарстане осудили на 17 лет мужчину, до смерти избившего пятилетнюю девочку-инвалида

Верховный суд в Татарстане приговорил к 17 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя за убийство пятилетней девочки-инвалида. Об этом во вторник, 21 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Республики.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 119 («Угроза убийством»), пункту «в» части 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»), пункту «з» части 2 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и пункту в части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима и должен будет выплатить 2 миллиона рублей представителю потерпевшей.

По данным ведомства, 9 мая 2022 года фигурант выпивал со своей любовницей и ее сестрой на улице Ленина в поселке Васильево. Мужчина употребил слишком много алкоголя, взял нож и стал угрожать женщинам расправой. Он ранил их орудием. Спустя несколько дней осужденный снова напился и избил дочку своей подруги, нанеся ей смертельные травмы.

Отмечается, что фигурант частично признал вину.