Футбольного тренера Егорова убили топором во время застолья

В Чите во время застолья убили топором тренера местного футбольного клуба Егорова

В садоводческом товариществе в Чите обнаружили убитым бывшего футболиста и тренера местного футбольного клуба Виктора Егорова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, 20 марта во время застолья между 62-летним Егоровым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого 35-летний оппонент несколько раз ударил тренера топором. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Во время допроса нападавший дал признательные показания.

Егоров пришел в профессиональный футбол в 24 года, играл за молодежную команду «Локомотив», а также за «Связист», «Луч», «Ангару» и «Водник», а затем вернулся в Читу. С 1994 года он работал тренером.

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