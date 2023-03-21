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18:33, 21 марта 2023Силовые структуры

Футбольного тренера Егорова убили топором во время застолья

В Чите во время застолья убили топором тренера местного футбольного клуба Егорова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В садоводческом товариществе в Чите обнаружили убитым бывшего футболиста и тренера местного футбольного клуба Виктора Егорова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, 20 марта во время застолья между 62-летним Егоровым и его знакомым возник конфликт, в ходе которого 35-летний оппонент несколько раз ударил тренера топором. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Во время допроса нападавший дал признательные показания.

Егоров пришел в профессиональный футбол в 24 года, играл за молодежную команду «Локомотив», а также за «Связист», «Луч», «Ангару» и «Водник», а затем вернулся в Читу. С 1994 года он работал тренером.

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Илона Палей
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