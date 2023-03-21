Американский ветеран Дрейвен: Путин виновен лишь в том, что не продал Россию Западу

Американский ветеран Ноктис Дрейвен порассуждал о вине президента России Владимира Путина в своем Twitter.

«Единственное, в чем виновен Путин, так это в том, что он не продал свою страну Западу, как это делали многие раньше», — заявил Дрейвен. Западные страны знают, что победить Россию в военном отношении нельзя, отметил он. «И они знают, что не могут заставить Россию подчиниться, как они это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами», — добавил ветеран. Поэтому, по его мнению, Запад не смог предпринять ничего кроме выдачи необоснованного ордера на арест в Международном уголовном суде (МУС).

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что Запад давно мог бы завершить конфликт на Украине, если бы страны прекратили «финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть». Украину он назвал умирающим пациентом и жертвой издевательств Запада.