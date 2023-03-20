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03:39, 20 марта 2023Мир

В США поддержали слова Захаровой

Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину умирающим пациентом и жертвой издевательств Запада
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад давно мог бы завершить конфликт на Украине, если бы страны прекратили «финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть». Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Драйвен поддержал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что США не жалко ни украинцев, ни россиян, ни американцев. Он назвал Украину умирающим пациентом и жертвой издевательств Запада.

«Украина — это умирающий пациент, а Запад продолжает возвращать ей жизнь, чтобы она страдала еще больше. Это бессердечно и жестоко», — заключил ветеран Вооруженных сил (ВС) США.

Ранее Захарова указала на одержимость США тотальной войной. «Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому», — призвала она.

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Марина Совина
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