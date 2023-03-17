Захарова: готовность Запада поставлять Leopard показывает одержимость США тотальной войной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на одержимость США тотальной войной. Комментарий опубликован на сайте МИД России.

По мнению Захаровой, это показывает заявление главы Пентагона Ллойда Остина о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине. Слова Остина «демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией «до последнего украинца», добавила она. «Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому», — заключила представитель МИД.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны отказаться от пустых фантазий о нанесении поражения России, если они заинтересованы в возобновлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он добавил, что возобновление действия документа в условиях гибридной войны Запада против Москвы исключено.