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21:10, 17 марта 2023Мир

Захарова указала на одержимость США тотальной войной

Захарова: готовность Запада поставлять Leopard показывает одержимость США тотальной войной
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на одержимость США тотальной войной. Комментарий опубликован на сайте МИД России.

По мнению Захаровой, это показывает заявление главы Пентагона Ллойда Остина о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине. Слова Остина «демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией «до последнего украинца», добавила она. «Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому», — заключила представитель МИД.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны отказаться от пустых фантазий о нанесении поражения России, если они заинтересованы в возобновлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он добавил, что возобновление действия документа в условиях гибридной войны Запада против Москвы исключено.

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Марина Совина
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