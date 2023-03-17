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09:38, 17 марта 2023Мир

В МИД призвали США отказаться от фантазий о поражении России

В МИД призвали США отказаться от пустых фантазий о поражении России для возобновления ДСНВ

Фото: Cергей Петров / Globallookpress.com

США должны отказаться от пустых фантазий о нанесении поражения России, если они заинтересованы в возобновлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Вашингтон распространяет заявления о том, что решение России о приостановлении действия ДСНВ является недействительным. «Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала», — заключил он.

Рябков добавил, что возобновление действия документа в условиях гибридной войны Запада против Москвы исключено. Он напомнил, что российская сторона пришла к выводу о нарушении ДСНВ со стороны Вашингтона.

Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В американском Госдепартаменте также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.

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Виктория Кондратьева
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