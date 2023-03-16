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12:31, 16 марта 2023Мир

Песков ответил Госдепу США на заявление о ДСНВ

Песков напомнил Госдепу США, что Россия приостановила свое участие в ДСНВ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление Госдепа США о «юридически некорректной» приостановке участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что разъяснения на заявления Госдепа будет давать наше Министерство иностранных дел. Все-таки их прерогатива. Мы же можем еще раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила свое участие», — сказал он.

Ранее Вашингтон отказался признать приостановку Россией участия в договоре. В Госдепе также назвали ложными обвинения Москвы в том, что США нарушали центральные положения ДСНВ.

21 февраля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. 28 февраля им был подписан соответствующий указ.

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Виктория Кондратьева
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