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03:23, 16 марта 2023Мир

Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ

Госдеп США назвал приостановку Россией участия в договоре СНВ юридически некорректным

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Государственный департамент США отказался признать приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

Американское ведомство назвало решение Москвы «юридически некорректным» и указало, что Россия до сих пор «связана обязательствами в рамках договора».

В американском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность встречаться с российской стороной для разрешения озабоченностей, заявив об отсутствии препятствий для инспекций в рамках договора.

В Госдепе также обратили внимание на наличие у российских инспекторов всех необходимых виз и отсутствие «санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции».

Ранее глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что Вашингтон надеется на возвращение России к ДСНВ, участие в котором та приостановила в конце февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен также обращался к главе МИД России Сергею Лаврову с таким призывом.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

Марина Совина
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