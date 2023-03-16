Госдеп отказался признать приостановку Россией участия в ДСНВ
Государственный департамент США отказался признать приостановку Россией участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.
Американское ведомство назвало решение Москвы «юридически некорректным» и указало, что Россия до сих пор «связана обязательствами в рамках договора».
В американском внешнеполитическом ведомстве выразили готовность встречаться с российской стороной для разрешения озабоченностей, заявив об отсутствии препятствий для инспекций в рамках договора.
В Госдепе также обратили внимание на наличие у российских инспекторов всех необходимых виз и отсутствие «санкций, которые помешали бы России полностью пользоваться правами на инспекции».
Ранее глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал ВВС Энтони Коттон заявил, что Вашингтон надеется на возвращение России к ДСНВ, участие в котором та приостановила в конце февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен также обращался к главе МИД России Сергею Лаврову с таким призывом.
28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.