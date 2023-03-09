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20:33, 9 марта 2023Мир

В США испугались невозвращения России к ДСНВ

Генерал ВВС США: Вашингтон обеспокоен возможностью невозвращения России к ДСНВ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вашингтон надеется на возвращение России к Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), но при этом обеспокоен тем, что это может не произойти. С таким заявлением выступил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал ВВС Энтони Коттон, его цитирует РИА Новости.

«Я бы надеялся, что они вернутся и попытаются выполнять. Но надежда — это не план», — выразил военный свои ожидания насчет изменения позиции России.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД России Сергею Лаврову в ходе общения в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20) с призывом вернуться к исполнению ДСНВ.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Отмечается, что решение о возможном возобновлении участия России в Договоре может принять президент.

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Глеб Бажуткин
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