Блинкен призвал Россию вернуться в ДСНВ

Госсекретарь США Блинкен обратился к Лаврову на G20 с призывом вернуться к исполнению ДСНВ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД России Сергею Лаврову в ходе общения в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — заявил он.

Он также добавил, что исполнение договора отвечает двусторонним отношениям.

Ранее в МИД России оценили вероятность возобновления ядерных испытаний. Москва не начнет подобные испытания, если к ним не прибегнет Вашингтон, объяснил замглавы МИД Сергей Рябков.