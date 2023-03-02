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18:05, 2 марта 2023Мир

Блинкен призвал Россию вернуться в ДСНВ

Госсекретарь США Блинкен обратился к Лаврову на G20 с призывом вернуться к исполнению ДСНВ

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обратился к главе МИД России Сергею Лаврову в ходе общения в рамках мероприятия «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призвал Россию изменить свое безответственное решение и вернуться к исполнению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)», — заявил он.

Он также добавил, что исполнение договора отвечает двусторонним отношениям.

Ранее в МИД России оценили вероятность возобновления ядерных испытаний. Москва не начнет подобные испытания, если к ним не прибегнет Вашингтон, объяснил замглавы МИД Сергей Рябков.

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Виктория Кондратьева
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