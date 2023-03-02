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15:22, 2 марта 2023Мир

В МИД России оценили вероятность возобновления ядерных испытаний

Замглавы МИД Рябков пообещал, что Россия не возобновит ядерные испытания раньше США

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия не начнет ядерные испытания раньше США. Вероятность такого сценария оценил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Как сказал президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, мы должны быть готовы последовать их примеру, в том случае если США решат возобновить ядерные испытания. Ключевое слово здесь "если". Если США не начнут испытания, мы тоже не начнем», — пообещал он.

По его словам, в американской системе есть влиятельные чиновники, которые действительно считают, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не нужен. Именно поэтому нужно предвидеть риски подобного развития событий для национальной безопасности, заметил замминистра.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Отмечается, что решение о возможном возобновлении участия России в Договоре может принять президент.

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Виктория Кондратьева
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