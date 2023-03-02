В МИД России оценили вероятность возобновления ядерных испытаний

Замглавы МИД Рябков пообещал, что Россия не возобновит ядерные испытания раньше США

Россия не начнет ядерные испытания раньше США. Вероятность такого сценария оценил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Как сказал президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию, мы должны быть готовы последовать их примеру, в том случае если США решат возобновить ядерные испытания. Ключевое слово здесь "если". Если США не начнут испытания, мы тоже не начнем», — пообещал он.

По его словам, в американской системе есть влиятельные чиновники, которые действительно считают, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не нужен. Именно поэтому нужно предвидеть риски подобного развития событий для национальной безопасности, заметил замминистра.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Отмечается, что решение о возможном возобновлении участия России в Договоре может принять президент.