Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Президент Путин указом приостановил участие России в ДСНВ

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон официально вступил в силу. Решение о возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять президент.

«Предусматривается, что Российская Федерация приостанавливает действие Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанного в городе Праге 8 апреля 2010 года», — говорится в пояснительной записке к указу.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для возвращения к переговорам по ДСНВ Запад должен поменять концептуальный подход.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт рассказала, что приостановка участия России в ДСНВ не заставит Вашингтон отказаться от помощи Киеву. В Госдепе США увидели необходимость помогать Украине в связи с таким решением Москвы.