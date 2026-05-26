15:49, 26 мая 2026

В Европе приготовились повысить прогноз роста цен из-за войны в Иране

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Руководство Европейского Центробанка (ЕЦБ) с большой долей вероятности повысит квартальный прогноз роста цен в еврозоне на фоне затянувшейся войны в Иране. Об этом заявил главный экономист регулятора Филип Лейн, его слова приводит сайт ЕЦБ.

Нынешний прогноз подразумевает инфляцию в еврозоне на уровне 2,6 процента по итогам года. Лейн не стал уточнять, на сколько процентных пунктов ЕЦБ может повысить оценку. Опрошенные агентством Bloomberg экономисты прогнозировали прирост потребительских цен в регионе в 2,9 процента к концу декабря.

В качестве основной причины ожидаемого повышения прогноза инфляции в еврозоне Лейн назвал блокировку Ормузского пролива США и Ираном. Этот фактор способствует удорожанию основных видов энергоносителей, в том числе нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного топлива. «В июне мы, вероятно, внесем дальнейшую корректировку в сторону повышения прогноза инфляции», — констатировал главный экономист ЕЦБ.

В некоторых странах Евросоюза инфляция по итогам апреля превысила 10 процентов. Лидером по этому показателю оказалась Румыния, где потребительские цены за второй весенний месяц выросли в среднем на 10,7 процента. В еврозоне аналитики зафиксировали инфляцию на уровне 3 процентов при таргете ЕЦБ в 2 процента. Ускорение роста цен в итоге замедлило темпы увеличения экономики региона до 0,1 процента.

