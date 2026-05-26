Медведев напомнил Зеленскому про его деда-красноармейца словами «задушит костлявой рукой»

Медведев напомнил Зеленскому про его деда-красноармейца

Владимиру Зеленскому стоит бояться своего деда-красноармейца Семена Зеленского после идеи перезахоронения останков украинских националистов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в Max.

«Эй, урод в зеленом, не страшно, что твой дед ночью придет за тобой и задушит костлявой рукой? Или что щирі українці повесят тебя за утрату значительной части страны, припомнив происхождение и танцы с москалями?» — написал он.

Политик также напомнил, что деды руководителей Украины защищали Советский Союз от фашистов.

О планах вернуть на Украину останки лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) ранее в видеообращении рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. «Мы возвращаем их домой. У нас есть и возможность, и моральный долг перезахоронить их здесь, на Украине, на родине», — заявил он.