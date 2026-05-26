15:47, 26 мая 2026Мир

Трампу указали на противоречие в заявлениях по Ирану

Newsweek: Слова Трампа об уничтожении военной мощи Ирана поставили под сомнение
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если бы слова президента США Дональда Трампа об уничтожении военной мощи Ирана соответствовали действительности, тогда американскому лидеру не пришлось бы оправдывать операцию на Ближнем Востоке самообороной. Об этом заявил почетный профессор международных отношений в Городском колледже Нью-Йорка Раджан Менон, передает Newsweek.

«Если мы, как утверждает президент, полностью уничтожили военную мощь Ирана, то странно, что мы сейчас воюем в целях самообороны», — сказал он.

Также профессор указал, что Саудовская Аравия и Катар вряд ли присоединятся к «Соглашениям Авраама» в текущих условиях из-за действий Израиля в секторе Газа.

Ранее Трамп призвал мусульманские страны подписать «Соглашения Авраама» о нормализации отношений с Израилем. По некоторым данным, главы Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены призывом американского лидера.

