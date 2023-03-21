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17:02, 21 марта 2023Моя страна

Казанский врач попал в Книгу рекордов России

Врач из Казани попал в Книгу рекордов России как самый возрастной доктор

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Казани / «Бизнес Online»

Врач скорой помощи из Казани Юрий Обрезков попал в Книгу рекордов России как самый возрастной доктор. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

«Обрезков попал в Книгу рекордов России в номинации "Наибольший возраст врача скорой медицинской помощи в России"», — уточнили в ведомстве.

Там рассказали, что в этом году Обрезкову исполнится уже 85 лет. При этом в течение 45 лет своей жизни он работает врачом-психиатром в бригаде скорой помощи.

Ранее в марте сообщалось, что в Набережных Челнах ученик младших классов спас мать, которая внезапно потеряла сознание. Сообщалось, что ребенок смог вовремя позвонить в скорую помощь и вызвать врачей.

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Варвара Кошечкина
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