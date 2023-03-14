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11:50, 14 марта 2023Моя страна

Российский школьник спас потерявшую сознание мать

В Набережных Челнах школьник спас потерявшую сознание мать

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Ученик младших классов российской школы спас мать, которая внезапно потеряла сознание. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, в диспетчерскую скорой помощи поступил звонок от ребенка, который сообщил, что его мать упала и не двигается. Мальчик не смог назвать точный адрес, однако детально описал дом, где живет, и его окрестности.

В результате фельдшер оперативного отдела смогла определить, где именно находится школьник вместе со своей матерью, и направила бригаду по этому адресу. При этом мальчик смог открыть медикам дверь и впустить их в квартиру.

«У мамы развилось острое заболевание, и по приезду медиков она действительно была без сознания. Ее маленький ребенок спас ей жизнь», — пояснили в горздраве.

Там добавили, что женщине была оказана первая помощь, после чего ее доставили в больницу. Уточняется, что пока она будет проходить лечение, мальчик будет жить с бабушкой.

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Варвара Кошечкина
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