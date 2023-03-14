Российский школьник спас потерявшую сознание мать

В Набережных Челнах школьник спас потерявшую сознание мать

Ученик младших классов российской школы спас мать, которая внезапно потеряла сознание. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, в диспетчерскую скорой помощи поступил звонок от ребенка, который сообщил, что его мать упала и не двигается. Мальчик не смог назвать точный адрес, однако детально описал дом, где живет, и его окрестности.

В результате фельдшер оперативного отдела смогла определить, где именно находится школьник вместе со своей матерью, и направила бригаду по этому адресу. При этом мальчик смог открыть медикам дверь и впустить их в квартиру.

«У мамы развилось острое заболевание, и по приезду медиков она действительно была без сознания. Ее маленький ребенок спас ей жизнь», — пояснили в горздраве.

Там добавили, что женщине была оказана первая помощь, после чего ее доставили в больницу. Уточняется, что пока она будет проходить лечение, мальчик будет жить с бабушкой.