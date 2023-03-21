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19:37, 21 марта 2023Моя страна

В Чувашии сняли на видео первых проснувшихся сурков

В чувашском заповеднике «Присурский» начали просыпаться сурки, их сняли на видео

В заповеднике «Присурский» в Чувашии начали просыпаться первые сурки — их заметили на Батыревском участке заповедника. Животных сняли на видео, оно опубликовано на сайте учреждения.

12, 15 и 17 марта специалисты заметили по одной семье сурков. Пока они малоактивны. Их спячка длилась около шести месяцев — первую нору сурки закрыли 8 августа 2022 года, это стало началом зимовки.

«В этом году Батыревский участок еще на 75 процентов покрыт снегом. Сурки едят прошлогоднюю сухую траву, выкапывают луковички раннецветущих растений, корневища. И восполняют воду, потерянную за время спячки — едят снег, пьют из луж, если они есть. Позже сурки займутся ремонтом, где это необходимо. Они выбросят из нор земляные окатыши и натаскают внутрь сухую траву, чтобы сменить подстилку», — рассказали в заповеднике.

Ранее в нацпарке «Земля леопарда» в Приморье гималайский (белогрудый) медведь, проснувшийся после зимней спячки, исполнил первый «весенний танец». Хищник оставил запаховую метку на пихте и размял затекшие во время спячки конечности.

Сергей Истомин
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