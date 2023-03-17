Первый «весенний танец» проснувшегося медведя в Приморье сняли на видео

Фотоловушка нацпарка «Земля леопарда» в Приморье сняла танец гималайского медведя у пихты

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае гималайский (белогрудый) медведь, проснувшийся после зимней спячки, исполнил первый «весенний танец». Момент сняла на видео фотоловушка, ролик опубликован на сайте нацпарка.

На кадрах видно, как еще «помятый» ото сна медведь оставляет запаховую метку на пихте. Животное активно двигается у ствола: почесывает морду, трется о кору носом и спиной, встает на задние лапы и обнимает дерево. Подобное поведение является естественным для крупных хищников — таким образом зверь разминает затекшие во время зимней спячки конечности.

Специалисты нацпарка отметили, что для танца медведь выбрал пихту, известную на весь мир благодаря фотографии Сергея Горшкова с амурским тигром. Кадр был признан лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year.

В нацпарке обитает два вида медведей — бурый и гималайский. «Земля леопарда» может похвастаться самой большой сетью фотомониторинга среди российских заповедников и нацпарков — на территории установлено более 500 фотоловушек, которые позволяют ученым наблюдать за жизнью диких животных и при этом не беспокоить их.