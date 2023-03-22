Пригожин сделал Блинкену предложение по Африке

Пригожин предложил Блинкену совместный проект «Вагнер. Безопасная Африка»

Бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо госсекретарю Соединенных Штатов Энтони Блинкену. Обращение предпринимателя опубликовала его пресс-служба.

В письме Пригожин, в частности, говорит, что США, пользуясь занятостью «Вагнера» на украинском направлении, пытаются активно перекроить «африканский пирог» и наложить санкции на всех, кто препятствует этому делу.

Бизнесмен отметил, что после того, как он и ЧВК начали в 2017-2018 годах активно заниматься Африкой, безопасность в странах их присутствия заметно улучшилась. «Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК "Вагнер" в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасная Африка"», — написал Пригожин, отметив, что Блинкен может стать инвестором проекта и сэкономить средства американских налогоплательщиков.

Ранее власти США предупредили президента Чада Махаманта Деби о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» замышляют убить его и членов правительства. Анонимный американский чиновник заявил, что заговор с целью убийства официальных лиц в Чаде представляет собой «новую главу» в усилиях «Вагнера» по продвижению российских интересов в Африке.