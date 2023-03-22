Доктор Мясников получил ожог на съемках программы

Врач Мясников обжегся на съемках программы «Доктор Мясников» из-за реакции калия с водой

Врач и телеведущий Александр Мясников получил ожог на съемках программы «Доктор Мясников» для канала «Россия 1» из-за химической реакции калия с водой. Видео инцидента он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Говорила мама: "Учи химию, сынок!" Калий и вода — вспышка! А я голой рукой хотел кусочек калия в колбу с водой бросить!» — написал Мясников. В опубликованном ролике видно, что возле руки телеведущего произошло возгорание, доктору пришлось его тушить.

По словам Мясникова, реакция произошла из-за того, что его рука была влажной. Врач продемонстрировал, что кожа потемнела. «Реально очень больно. Это называется травма на рабочем месте», — добавил он. В своей публикации телеведущий также предостерег зрителей от повторения его ошибки.

Ранее на Мясникова во время съемок программы «О самом главном» напала обезьяна. Примату удалось несколько раз укусить ведущего.