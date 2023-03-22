Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:52, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников получил ожог на съемках программы

Врач Мясников обжегся на съемках программы «Доктор Мясников» из-за реакции калия с водой

Врач и телеведущий Александр Мясников получил ожог на съемках программы «Доктор Мясников» для канала «Россия 1» из-за химической реакции калия с водой. Видео инцидента он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Говорила мама: "Учи химию, сынок!" Калий и вода — вспышка! А я голой рукой хотел кусочек калия в колбу с водой бросить!» — написал Мясников. В опубликованном ролике видно, что возле руки телеведущего произошло возгорание, доктору пришлось его тушить.

По словам Мясникова, реакция произошла из-за того, что его рука была влажной. Врач продемонстрировал, что кожа потемнела. «Реально очень больно. Это называется травма на рабочем месте», — добавил он. В своей публикации телеведущий также предостерег зрителей от повторения его ошибки.

Ранее на Мясникова во время съемок программы «О самом главном» напала обезьяна. Примату удалось несколько раз укусить ведущего.

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ
Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино
Министр культуры Украины рассказал о полезных россиянах
В России станет больше одного типа домов
В России высказались об итогах визита Си Цзиньпина
Врач-фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
В ДНР заявили о практической блокировке Артемовска
Российским бизнесменам помогут сэкономить
СКР продемонстрировал показания солдата ВСУ об обстреле жилых домов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.