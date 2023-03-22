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11:13, 22 марта 2023Экономика

Российским бизнесменам помогут сэкономить

Малый и средний бизнес сможет удвоить бюджет на продвижение на «VK Рекламе»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минэкономразвития и VK объявили о расширении программы, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о программе, в рамках которой эксперты министерства и VK проводят вебинары для начинающих и уже работающих предпринимателей, обучая их развитию своего дела в интернете. Уроки проводятся на федеральной странице «Мой бизнес» в соцсети «ВКонтакте». Программу запустили в прошлом году. С тех пор в ней поучаствовали жители 85 регионов. Благодаря проекту бизнесмены сэкономили на продвижении около 20 миллионов рублей.

Теперь программу расширили на новую платформу — юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут удвоить бюджет на продвижение на «VK Рекламе». Такая опция доступна для предпринимателей, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе.

Чтобы удвоить бюджет, нужно до 30 апреля текущего года включительно нужно обратиться в центр «Мой бизнес» в любом регионе России. Затем необходимо активировать специальный купон и внести на счет на платформе от 500 до 5000 рублей. После этого сумма удвоится.

Помимо этого, предприниматель может оставить заявку на мойбизнес.рф. В течение нескольких рабочих дней с ним свяжется консультант центра «Мой бизнес», который направит бизнесмену купон в случае, если его заявка соответствует необходимым условиям.

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Полина Матюхина
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