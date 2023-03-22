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16:32, 22 марта 2023Ценности

Россиянам назвали передаваемую на сеансах тату и маникюра опасную инфекцию

Врач Екатерина Киндалова: при маникюре и нанесении тату можно заразиться гепатитом С

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Кандидат медицинских наук, инфекционист Екатерина Киндалова назвала россиянам распространяемую на сеансах маникюра и педикюра, а также при нанесении тату и занятии сексом опасную болезнь. Ее комментарий приводит «КТВ-Луч».

По словам врача, в указанных случаях есть риск заразиться гепатитом С — воспалительным заболеванием печени. Он передается при половом контакте, а также контакте с нестерильными инструментами, в результате которого инфицированная кровь попадает в организм здорового человека через кожу и слизистые оболочки.

«Каждый человек должен помнить, что симптомы поражения печени весьма неспецифичные, и даже незначительная общая слабость, повышенная утомляемость, тяжесть и дискомфорт в правом подреберье уже могут свидетельствовать о серьезных проблемах и требовать консультации специалиста», — заявила Киндалова. Диагностировать заболевание можно, сдав кровь на антитела, добавила она.

В ноябре 2022 года дерматолог и косметолог Татьяна Егорова раскрыла россиянкам опасность для здоровья длительного ношения шеллака на ногтях. «Если вы наносите покрытие и сушите его в ультрафиолетовой лампе, ультрафиолет проникает глубже в ткань. Он вызывает мутации в клетках в большом количестве. Следует снижать эту нагрузку», — пояснила она.

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Алина Гостева
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