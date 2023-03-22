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09:00, 22 марта 2023Культура

Режиссеры «Все везде и сразу» сняли эпизод нового сериала по «Звездным войнам»

Режиссеры «Все везде и сразу» Кван и Шайнерт сняли эпизод сериала по «Звездным войнам»

Фото: Mike Blake / Reuters

Режиссеры фильма «Все везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт приняли участие в создании сериала «Звездные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что Кван и Шайнерт сняли как минимум один эпизод нового шоу. Однако, по данным издания, режиссеры могли поставить и несколько серий проекта.

Исполнительными продюсерами нового сериала по «Звездным войнам» выступили Джон Фавро и Дэйв Филони.

Картина «Все везде и сразу» была признана лучшим фильмом года на 95-й церемонии вручения премии «Оскар». Лента стала рекордсменом по количеству наград, забрав семь статуэток. Помимо наград за лучший фильм и лучшую режиссуру, лента также завоевала премию за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Также три статуэтки забрали актеры, сыгравшие в фильме: Мишель Йео, Ке Хюи Кван и Джейми Ли Кертис.

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Марина Совина
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