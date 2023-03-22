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16:08, 22 марта 2023Силовые структуры

Главу российского завода отправили под домашний арест за срыв гособоронзаказа

Суд поместил под домашний арест бизнесмена Гайсина за срыв гособоронзаказа заводом «Исеть»

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 мая бизнесмену Малику Гайсину по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Расследование дела связано со срывом гособоронзаказа предприятием, в котором подсудимый является должностным лицом. Гайсин занимает должность гендиректора завода «Исеть», расположенного в городе Каменск-Уральский Свердловской области.

Российское предприятие занимается производством электрических и оптических соединителей для оборонно-промышленного комплекса.

Бизнесмен участвовал в выборах губернатора Свердловской области. С 1995-го по 1999 год он был депутатом Госдумы, уточняет E1.ru.

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Любовь Ширижик
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