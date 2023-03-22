Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 22 марта 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в уничтожении генетического кода

Экс-премьер Украины Азаров обвинил президента Зеленского в уничтожении генетического кода

Фото: CDC / Unsplash

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил президента страны Владимира Зеленского в уничтожении генетического кода украинцев. О попытках ввести для этого новые праздники он написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники — "День вишни" и "День мира", сделав их выходными», — заявил он. Азаров также уточнил, что украинские власти намерены отменить празднование 8 Марта и Дня Победы. Киев, по его словам, планирует оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины отменяют некоторые праздники для того, чтобы быть ближе к Западу. Как она утверждает, украинское руководство готово на все для сближения с США и Европой. 14 февраля в Верховную Раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Также парламентарии предлагают сделать 25 февраля Днем украинской женщины в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, а 8 мая отмечать День памяти и примирения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Умер бывший глава Центризбиркома Чуров
Олимпийский чемпион сравнил КХЛ и НХЛ
Впервые обнаружены созданные коллайдером нейтрино
Министр культуры Украины рассказал о полезных россиянах
В России станет больше одного типа домов
В России высказались об итогах визита Си Цзиньпина
Врач-фтизиатр развеяла популярный миф о пробе Манту
В ДНР заявили о практической блокировке Артемовска
Российским бизнесменам помогут сэкономить
СКР продемонстрировал показания солдата ВСУ об обстреле жилых домов в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.