Экс-премьер Украины Азаров обвинил президента Зеленского в уничтожении генетического кода

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обвинил президента страны Владимира Зеленского в уничтожении генетического кода украинцев. О попытках ввести для этого новые праздники он написал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Зеленский уничтожает генетический код украинцев. В "Слуге народа" предлагают ввести новые праздники — "День вишни" и "День мира", сделав их выходными», — заявил он. Азаров также уточнил, что украинские власти намерены отменить празднование 8 Марта и Дня Победы. Киев, по его словам, планирует оставить выходным Рождество 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины отменяют некоторые праздники для того, чтобы быть ближе к Западу. Как она утверждает, украинское руководство готово на все для сближения с США и Европой. 14 февраля в Верховную Раду внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Также парламентарии предлагают сделать 25 февраля Днем украинской женщины в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, а 8 мая отмечать День памяти и примирения.

