Захарова прокомментировала намерение Рады отменить День победы на Украине

Представитель МИД Захарова заявила, что Киев готов пойти на все, чтобы быть ближе к Западу

Украинские власти отменяют некоторые праздники для того, чтобы быть ближе к Западу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.

«Если февраль был месяцем, когда мы все вместе отмечали День защитника отечества, то теперь нужно устроить день, связанный с украинской женщиной. Чтобы быть ближе к своим американским и европейским хозяевам, киевский режим готов в принципе на все, ему не важно, что для этого нужно уничтожить», — сказала дипломат.

Ранее в Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене празднования 8 Марта, Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Также парламентарии предлагают сделать 25 февраля Днем украинской женщины в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, а 8 мая отмечать День памяти и примирения.