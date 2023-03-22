Сотни российских компаний присоединились иску против Google

«Ведомости»: 885 российских компаний присоединились к иску против Google

885 российских из России решили присоединиться к иску против российского подразделения американской корпорации Google. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Среди компаний, подавших заявления о включении их требований в иск, оказались ФГБУ «Редакция «Российской газеты», АО «Медиаскоп», АО «Росбизнесконсалтинг», АО «Коммерсантъ», ООО «Шкулев медиа», АНО «ТВ-новости».

Подавляющая часть требований касается оказания услуг по размещению рекламы, которые Google приостановил после подачи заявления о банкротстве. Отмечается, что организации не могут вывести средства из рекламного кабинета.

В сентябре 2022 года в российском подразделении Google началась процедура банкротства. Известно, что неисполненные обязательства компании превышали 19 миллиардов рублей. Заявление о банкротстве было зарегистрировано в середине июня. Решение начать процедуру было принято компанией еще в мае.

