Сальдо рассказал об усилении обороны Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил об усилении обороны региона

В Херсонской области усилили оборону и создали три линии укрепления, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза — пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жесткий отпор», — сообщил врио губернатора.

Также Сальдо заявил о создании херсонского добровольческого батальона имени Василия Маргелова. Добровольцы будут противодействовать диверсионным группам противника и помогать Вооруженным силам России и гражданской администрации поддерживать порядок на территории региона.

Ранее Сальдо сообщил о полном контроле российских сил линии боевого соприкосновения в Херсонской области. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины в Херсоне «боятся, отходят и появляются только со стороны Николаевской области».