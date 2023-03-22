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13:41, 22 марта 2023Бывший СССР

Сальдо рассказал об усилении обороны Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Сальдо заявил об усилении обороны региона

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Херсонской области усилили оборону и создали три линии укрепления, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

«Линия обороны по левому берегу Днепра в пределах Херсонской области усилена в три раза — пусть враг только попробует сунуться, ему будет дан самый жесткий отпор», — сообщил врио губернатора.

Также Сальдо заявил о создании херсонского добровольческого батальона имени Василия Маргелова. Добровольцы будут противодействовать диверсионным группам противника и помогать Вооруженным силам России и гражданской администрации поддерживать порядок на территории региона.

Ранее Сальдо сообщил о полном контроле российских сил линии боевого соприкосновения в Херсонской области. По его словам, военнослужащие Вооруженных сил Украины в Херсоне «боятся, отходят и появляются только со стороны Николаевской области».

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Алевтина Запольская
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