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22:24, 22 марта 2023Экономика

В России из-за санкций закончились трупы для отработки навыков врачами

Baza: из-за санкций в РФ врачам не хватает учебных трупов, чтобы отрабатывать новые навыки

Фото: Unsplash.com

В России из-за санкций врачам не хватает учебных трупов — кадаверов, чтобы отрабатывать новые навыки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Практикующие врачи помимо манекенов используют тела умерших людей для проведения манипуляций, в том числе при тестировании нового оборудования.

Отмечается, что в России завещать тело науке достаточно сложно, поэтому отечественных кадаверов не хватало, их в основном поставляли из США. Однако после начала специальной военной операции поставки прекратились, а альтернативных предложений на рынке нет, поскольку далеко не все страны поставляют тела. Например, в Индии и мусульманских странах любые манипуляции с трупами запрещены.

Руководитель частной анатомической лаборатории Алексей Иванов рассказал каналу, что за год найти новых поставщиков не удалось, а у преподавателей постепенно заканчивается материал. Российские врачи вынуждены ездить в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, чтобы оттачивать свои навыки там.

Ранее стало известно, что за год физические поставки микросхем в Россию сократились на 19 процентов. После начала спецоперации на Украине иностранные производители Intel, AMD и TSMC начали ограничивать продажи в Россию. Несмотря на поставки через параллельный импорт, объем отгрузок чипов снизился до 511 тонн.

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Марина Совина
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