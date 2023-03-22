Опубликован самый первый документ со списком жертв Хатыни

Проект «Без срока давности» опубликовал самый первый документ со списком жертв Хатыни

В рамках проекта «Без срока давности» был опубликован самый первый документ, в котором приводится список уничтоженных 80 лет назад жителей белорусской Хатыни. Документ был предоставлен РИА Новости.

Деревня Хатынь располагалась в 54 километрах к северо-западу от Минска. 22 марта 1943 года все ее жители были согнаны в колхозный сарай и сожжены заживо силами гитлеровцев и их пособников из 118-го украинского батальона охранной полиции. Погибшими числятся 149 человек, включая 75 детей.

Теперь гласности предан документ, уточняющий дату сожжения деревни и число жертв. Соответствующий акт комиссии был составлен 26 мая 1969 года в городском поселке Логойск. Из него следует, что сожжение было совершено 22 марта 1943 года в 14:00. Всего было сожжено 26 домов с надворными постройками.

«Все жители были согнаны в колхозный амбар, который был облит горючей смесью и подожжен, лиц, пытавшихся спастись, расстреливали. Всего сожжено 149 мирных советских граждан», — следует из обнародованных данных.

В документе приводятся фамилии убитых. Отмечается, что всего геноциду подверглись члены 25 семей. Установлено имя самого младшего погибшего — Толика Яскевича, которому на момент трагедии было семь недель.

По официальной версии, во времена СССР ответственность за акт геноцида была возложена на гитлеровцев. Однако, как отмечает агентство, обнародованные данные свидетельствуют, что именно украинские силы сожгли жителей Хатыни заживо и для верности без остановки их расстреливали.