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18:58, 22 марта 2023Бывший СССР

Литовский депутат упрекнула Бога за поддержку России

BALTNEWS: спикер литовского сейма Нильсен назвала неприемлемой помощь Бога России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Спикер литовского сейма Виктория Нильсен упрекнула Бога в покрывательстве «кремлевского режима» во время встречи с патриархом Варфоломеем. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews.

«В Вильнюсе слово Божие распространялось любовью, а не мечом. Поэтому совершенно неприемлемо для нас, жителей города и потомков Великого княжества Литовского, когда Бог покрывает империалистические устремления кремлевского режима», — пожаловалась литовский депутат.

Такое заявление Нильсен сделала во время визита в страну патриарха Константинопольского Варфоломея.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните передала Варфоломею письмо с просьбой о переходе Виленско-Литовской епархии в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Русская православная церковь заявила, что намерение Варфоломея создать в Литве экзархат является продолжением захватнической политики, направленной на разрушение церковного единства.

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Алевтина Запольская
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