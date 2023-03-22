Литовский депутат упрекнула Бога за поддержку России

BALTNEWS: спикер литовского сейма Нильсен назвала неприемлемой помощь Бога России

Спикер литовского сейма Виктория Нильсен упрекнула Бога в покрывательстве «кремлевского режима» во время встречи с патриархом Варфоломеем. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews.

«В Вильнюсе слово Божие распространялось любовью, а не мечом. Поэтому совершенно неприемлемо для нас, жителей города и потомков Великого княжества Литовского, когда Бог покрывает империалистические устремления кремлевского режима», — пожаловалась литовский депутат.

Такое заявление Нильсен сделала во время визита в страну патриарха Константинопольского Варфоломея.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните передала Варфоломею письмо с просьбой о переходе Виленско-Литовской епархии в юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Русская православная церковь заявила, что намерение Варфоломея создать в Литве экзархат является продолжением захватнической политики, направленной на разрушение церковного единства.